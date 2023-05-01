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Haberler Uşak Kontrolü kaybeden otomobil büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı: 5 yaralı

Kontrolü kaybeden otomobil büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı: 5 yaralı

Uşak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen büyükbaş hayvan yüklü kamyona çarptı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı. Araç sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA

01.05.2023, 09:31

Kontrolü kaybeden otomobil büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı: 5 yaralı

Uşak - Sivaslı yolu üzerinde hal pazarı yakınlarında meydana gelen kazada Uşak'tan Sivaslı istikametine seyir halinde olan B.Ş., kontrolündeki otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen S.Ü. idaresindeki büyük baş hayvan yüklü kamyonete arkadan çarptı.

İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücü ve 3 diğer yolcuyla birlikte kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.Ş.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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