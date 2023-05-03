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Haberler Uşak Uşak'ta korkunç olay! Cinnet geçiren anne, 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldürdü

Uşak'ta korkunç olay! Cinnet geçiren anne, 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldürdü

Korkunç olay Uşak'ta bir evde meydana geldi. Cinnet geçirdiği öğrenilen bir anne, henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini, ablasının 6. kattaki evinden aşağı atarak öldürdü.

İHA

03.05.2023, 16:25

Uşak'ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana gelen korkunç olayda iddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.

Uşak’ta cinnet getiren anne, 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldürdü

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak’ta cinnet getiren anne, 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldürdü

Öte yandan yapılan araştırma çalışmalarında evde anne D.A.'nın yakınlarının olduğu, bebeği bir anda alarak balkondan attığı, bebeğin ise evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenildi.

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