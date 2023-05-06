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Uşak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Uşak’ta akşam saatlerin başlayan ve yaklaşık olarak 2 saat etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde bir çok yeri su basarken, İzmir yolu ve çok sayıda cadde de su baskınları nedeniyle belli bir süre trafiğe kapandı.

İHA

06.05.2023, 20:33

Uşak’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta gün boyu hafif şekilde görülen yağmur, akşam saatlerinde yerini şiddetli sağanak yağış ve doluya bıraktı.

Kent genelinde yaklaşık olarak 2 saat süren yağışlar ise kentte hayatı durdurdu. Bir çok iş yeri ve evi sular basarken yağışlardan kaynaklı kent merkezlerinden olan Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa Caddesi, Ata Park Meydanı'nda da su birikintilerinden kaynaklı trafik belli sürelerde durdu.

Kent genelinde görevliler tarafından olumsuzlukların giderilmesi amaçlı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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