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Haberler Uşak Uşak'ta 2 aylık bebeğini camdan atarak öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

Uşak'ta 2 aylık bebeğini camdan atarak öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

Uşak'ta 2 aylık bebeğini cinnet getirip 6'ıncı kattan atarak öldüren D.A. (24) tutuklandı. Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü.

AA

09.05.2023, 09:38

Uşak’ta 2 aylık bebeğini camdan atarak öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldüren kadın tutuklandı. Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı. Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A, gözaltına alınmıştı.

Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü.

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