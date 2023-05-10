2 aylık bebeğini öldüren cani anne tutuklandı

UŞAK'TA 2 aylık bebeğini cinnet getirip 6'ıncı kattan atarak öldüren 24 yaşındaki D.A. tutuklandı. Uşak il merkezinde yaşanan korkunç olayda 24 yaşındaki D.A, 2 aylık oğluyla ablasının evine gitti. Burada yakınları salonda otururken durumu fırsat bilen kadın, bebeğini 6. kattan aşağıya attı. Talihsiz bebek beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakınları, D.A.'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi. Olayın ardından kendisine de zarar veren ve hastanede tedavi gören genç kadın ise taburcu edilince İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen D.A. cezaevine gönderildi.

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