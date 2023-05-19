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Haberler Uşak Alacak verecek meselesi bıçaklı kavgaya dönüştü

Alacak verecek meselesi bıçaklı kavgaya dönüştü

19.5.2023

Gazete

Alacak verecek meselesi bıçaklı kavgaya dönüştü
Uşak'ta alacak verecek kavgası sonrasında bıçaklanan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İslice Mahallesi Birinci Dere Sokak üzerinde meydana gelen olayda, birbirlerine öncesinden borçlu olan A.Ü. ve G.K. konuşmak için buluştu. Sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada A.Ü, G.K'yı vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan G.K, hastaneye giderken olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Şüpheli A.Ü, saklandığı bir evde ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken G.K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI
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