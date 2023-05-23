Hızlı yaşadı genç öldü

Uşak'ta hız tutkunu gencin feci sonu herkesi üzdü. Hız denemesi yapan motor ve hız tutkunu 15 yaşındaki genç hayatını kaybederken 14 yaşındaki arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Akıncılar Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ş.U. (32) yönetimindeki otomobil, hızla önüne çıkan Berkay Çambel (15) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olan S.H.A. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Berkay Çambel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.H.A. ise ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Berkay Çambel'in babasına ait motosikletle hız denemesi yaptığı sırada kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Hız tutkunu gencin, daha önce motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.



KAZIM YÖRÜKÇE

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