Apartta sır ölüm

Uşak'ın amatör kulüplerinden Üçkuyularspor'un başarılı oyuncusu Samet Savran (27), bir apart otelde ölü bulundu. Amatör futbolcu Samet Savran, esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. İki gündür çocuklarından haber alamayan Savran ailesi polise başvurdu. Polis yaptığı araştırmada genç futbolcunun Küçükçarşı'da bir aparatta konakladığını belirledi. Otele giden polis ekipleri Samet Savran'ın odasında cansız bedenini buldu. Ölüm haberini alan aile yasa boğuldu. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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