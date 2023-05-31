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Uşak'ta barajlar dolmaya başladı

Uşak'ta mevsim değişimiyle başlayan yağışlar barajların doluluk oranını büyük ölçüde etkiledi. Buna göre su seviyesi 3 ayda yüzde 29.8’den 42.8’e yükseldi.

31.05.2023, 11:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023, 11:24

Uşak’ta barajlar dolmaya başladı

2023 yaz sulama sezonu öncesi barajlardaki su depolama miktarlarında sevindiren gelişmeler yaşandı. Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Ege'ye bereket, baharla birlikte de geldi. Son 3 ayda artan yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesi yüzde 29'dan, yüzde 42'ye yükseldi.
Mart ayı ile birlikte başlayan bahar yağmurları, hem yeraltı hem de yer üstü su seviyelerini olumlu etkiledi. İzmir, Manisa ve Uşak'taki toplam 20 barajın ortalama su seviyesi yüzde 29.8'den yüzde 42.8'e çıktı.

Mart ayı başında 3 ildeki 20 barajda yaklaşık 667.9 milyon metreküp su bulunuyordu. Son 3 aydaki yağışlarla birlikte depolanan su miktarı 185 milyon metreküp birden artarak, 853.2 milyon metreküpe ulaştı. Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan Küçükler Barajında da son yağışlarla birlikte artan su seviyesi, başta üreticiler olmak üzere bölge halkını sevindirdi.

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