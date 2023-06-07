İki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'ne bağlı 3. Kahyan Sokak ve Nuri Şeker Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Ü.B. (19) idaresindeki 64 NC 802 plakalı otomobil ile A.S. (44) kontrolündeki 64 KV 840 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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