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Haberler Uşak Yaşlı adam dumandan zehirlenerek öldü

Yaşlı adam dumandan zehirlenerek öldü

MURAT ŞENBAKLAVACI

7.6.2023

Gazete

Yaşlı adam dumandan zehirlenerek öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangında, duyma ve görme engelli yaşlı adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eşi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde duyma ve görme engelli Halil Yokuş'a (90) ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Halil Yokuş ve karısı Ayşe Yokuş (90) ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen Halil Yokuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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