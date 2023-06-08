Sağanak yağış Eşme’yi vurdu! Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ın Eşme ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı caddelerde sular etkisini gösterdi.
08.06.2023, 19:29
Meteoroloji tarafından Uşak ve çevre iller için sağanak yağmur uyarısı verilmişti. Uyarılar sonrasında bugün öğlen saatlerinde kentin bazı bölümlerinde yağmur yağışları başladı.
Eşme'de de etkisini gösteren yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede bazı yollarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri felaketin etkisini azaltmak için sahada çalışmalarına devam ediyor.