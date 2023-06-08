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Haberler Uşak Sağanak yağış Eşme'yi vurdu! Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Eşme'yi vurdu! Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Yurdun dört bir yanını etkileyen sağanak yağışlar şimdi de Uşak'ın Eşme ilçesinde etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İHA

08.06.2023, 19:29

Uşak'ın Eşme ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı caddelerde sular etkisini gösterdi.

Sağanak yağış Eşme’yi vurdu! Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji tarafından Uşak ve çevre iller için sağanak yağmur uyarısı verilmişti. Uyarılar sonrasında bugün öğlen saatlerinde kentin bazı bölümlerinde yağmur yağışları başladı.

Sağanak yağış Eşme’yi vurdu! Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Eşme'de de etkisini gösteren yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış Eşme’yi vurdu! Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İlçede bazı yollarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri felaketin etkisini azaltmak için sahada çalışmalarına devam ediyor.

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