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Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardında Uşak'ta etkili olan sağanak yağmur su kanallarında taşmalara sebep oldu. Taşma sebebiyle bazı evleri su basarken 3 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi

İHA

19.06.2023, 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 09:26

Uşak'ta gün boyu yağan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur kentte olumsuzluklara neden oldu.

Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

Kentte bazı yollarda trafik aksamaları meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

Öte yandan kent merkezinden de geçen Dokuzsele Çayı'nda da su seviyesinin yükselmesinden sonra yer yer taşmalar meydana geldi.

Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

Taşmalar sonrasında Aybey Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşmalar ve olumsuzlukların bulunduğu bölgelere ekipler gönderildi.

Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

Ayrıca Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve AFAD Uşak İl Müdürü Burak Edin ile Dokuzsele Çayı bölgesinde incelemelerde bulunurken yetkililerden bilgiler aldı.

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