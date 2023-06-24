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Haberler Uşak Dikkatsiz sürücü 18 koyunu telef etti

Dikkatsiz sürücü 18 koyunu telef etti

MURAT ŞENBAKLAVACI
Dikkatsiz sürücü 18 koyunu telef etti

Uşak'ta bir otomobilin arasına daldığı koyun sürüsünde 18 koyun telef olurken 4 koyun ise yaralandı. Uşak'ta Güney Çevre Yolu Ovademirler Köyü yakınlarında Ö.Ö. yönetimindeki 34 AKL 064 plakalı otomobil, R.Ö.'ye ait olan ve yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle

çevreye savrulan koyunlardan 18'i telef olurken 4 koyun ise yaralandı. İhbarlar sonrasında kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kontrollü olarak kapanan yol, temizlenmesinin ardından tekrardan trafiğe açıldı.

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