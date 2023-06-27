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Haberler Uşak Bayram tatiline çıktılar ölüme gittiler

Bayram tatiline çıktılar ölüme gittiler

Kurban Bayramı tatili için İzmir’den Malatya’ya yolculuk yapan bir aile, kaza yaptı. Meydana gelen kazada aracın kaza anne ve genç oğlu hayatını kaybetti.

İHA
Bayram tatiline çıktılar ölüme gittiler

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. İddialara göre S.Y. (61), kontrolündeki 35 DA 2743 plakalı araçla Ankara istikametine seyir halindeyken aracın kontrolü henüz bilinmeyen sebepten kayboldu. Kontrolü kaybolan araç önce refüje çarptı, sonrasında da takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar sonrasında kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.Y. ve yolcu konumundaki İ.Y. (58) yaralanırken, yine yolcu konumundaki Gülşen Aydın (61) ve oğlu Vahap Baki Aydın (22) hayatını kaybetti. Kaza yapan aracın Malatya'ya bayram tatili için gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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