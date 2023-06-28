Uşak’ta yalnız yaşayan hasta kadın yangında öldü

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Uluyayla Köyünde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre: müstakil evde çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin içinde yalnız ve hasta olduğu belirtilen 89 yaşındaki Selim Günay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, yangın öncesi patlama sesinin geldiğini söyleyen vatandaşlar, yapılan ilk incelemede oksijen tüpünün patladığı belirtildi.

Günay'ın cenaze yapılan incelemeden sonra Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.