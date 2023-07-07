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Haberler Uşak Uşaklı gencin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı

Uşaklı gencin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı

KAZIM YÖRÜKCE
Uşaklı gencin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı
Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kılcan Caddesi'nde 20 Mayıs'ta meydana gelen olayda Veli Lale, otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olaydan yaklaşık 10 saat sonra polise başvuran E.K. ve E.G, arkadaşları olan Veli Lale ile o esnada aynı araçta bulunduklarını, maktulün tüfekle oynadığı sırada yanlışlıkla kendini vurduğunu, korktukları için kaçtıklarını yönünde ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcı, E.K. hakkında yakalama kararı verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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