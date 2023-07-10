Ukraynalı Olena, Müslüman olup Reyyan ismini aldı

Ukrayna'da tanıştığı Uşaklı genç Ömer Aktaş ile 6 yıl önce evlenen Olena Tskunova, Uşak İl Müftülüğüne gelerek Müslümanlığı kabul etti. Kendi isteği ile de adı Reyyan oldu. Olena (Reyyan) ihtida törenine eşi ve 2 çocuğu ile birlikte geldi. Müslüman olan eşinden etkilenen ve kendi arzusu ile Müslüman olmaya karar veren Tskunova için, Uşak İl Müftülüğünde İhtida Merasimi düzenlendi. İl Müftüsü Burhan Çakır'ın İslam esaslarını anlatmasının ardından Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Olena, bundan sonra Reyyan ismini kullanmak istediğini bildirdi. İl Müftüsü Burhan Çakır, merasim sonunda Reyyan Aktaş'a İhtida Belgesini takdim etti ve Mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.