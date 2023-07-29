92 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

UŞAK'TA bir binanın 2. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Uşak Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen Ş.B. (92) ekiplerce binadan çıkarıldı. 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ş.B. oğlu ve gelini tarafından kentteki bir özel hastaneye götürüldü. Öte yandan içeride bulunan apartman sakinleri panik olarak dışarı çıkarken, yangında evin bir bölümü hasar aldı.