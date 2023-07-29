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Haberler Uşak Uşak'ta mesire alanında silahlı kavga: 1 yaralı

Uşak'ta mesire alanında silahlı kavga: 1 yaralı

Uşak’ta bulunan mesire alanında iki grup arasında çıkan gerilim bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Öte yandan yaralının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İHA
Uşak’ta mesire alanında silahlı kavga: 1 yaralı

Uşak Merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mahallesinde bulunan Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında henüz belirlemeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince tabancayla vurularak yaralanan C.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, C.Ş'yi yaralayan şüpheli A.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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