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Haberler Uşak Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak’ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçakla ağır yaralanan koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak'ta bulunan bir sitenin 1. katında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, E.A. (40) adlı şahıs kocasıyla evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A'yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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