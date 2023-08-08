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Haberler Uşak Kocasını öldüren kadının cinayeti işleme sebebi ortaya çıktı

Kocasını öldüren kadının cinayeti işleme sebebi ortaya çıktı

Uşak'ta 7 ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren Emine Aka (40), çıkarıldığı mahkeme tarafınca tutuklandı. Cinayeti işleyen kadının polise verdiği ifadesinde eşini kıskandığı için çıkan tartışmada bıçakladığını söylediği öğrenildi.

DHA
Kocasını öldüren kadının cinayeti işleme sebebi ortaya çıktı

Uşak'da, dün saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi 5'inci Köksal Sokak'ta bulunan bir sitenin 1'inci katında cinayet meydana geldi. 7 ay önce evlenen ve antika halı satışı işi yapan Emrah Aka ile eşi Emine Aka arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emine Aka, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ağır yaraladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Emine Aka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Aka'nın polise verdiği ifadesinde, kendisinin eşini kıskanması nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

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