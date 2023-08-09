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Uşak'ta hasat heyecanı! Keten tohumu ürünlerini vermeye başladı

Uşak'ta keten hasadı heyecanı yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keten tohumları ücretsiz olarak dağıtılmıştı. İşte o tohumlar ilk ürünlerini vermeye başladı.

İHA
Uşak’ta hasat heyecanı! Keten tohumu ürünlerini vermeye başladı

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ücretsiz dağıtılan keten tohumları ilk ürünlerini vermeye başladı.

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan Sivaslı ilçesine bağlı Hacım köyünde keten hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. İl Müdürü Ağan; "Bakanlığımız 'Bitkisel Üretimi Geliştirme' projesi kapsamında dağıtılan keten tohumları alternatif ürün olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Bu yıl ekili alanlarda elde edilen ürün miktarı üreticinin yüzünü güldürürken, bölgedeki tarım çeşitliliğini de artırıyor. Böylelikle gelecek yıllarda da bu üretimin artarak devam etmesi beklenmektedir" dedi.

Keten tohumu yağ özelliğinin yanı sıra, ekmek yapımında; protein tozu, kek yapımı, margarin yapımı, kahvaltılık gevrek ve gıda takviyesi olarak da kullanılıyor. Ayrıca, cila, vernik ve boya sanayi ile yumurta tavukçuluğunda yem reyonlarına ilave ediliyor.

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