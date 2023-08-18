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Uşak'ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Uşak’ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralanırken olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.

İHA
Uşak’ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'ne bağlı Kuyucak Uluyolu Caddesi ve İbrahim Tahtakılıç Caddesi Kavşağında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; E.Ç. (39) idaresindeki 64 LN 515 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. (27) kontrolündeki 64 KA 906 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 64 LN 515 ticari aracın sürücü E.Ç. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.N.Ç (15), A.A (14), Z.A. (68) yaralandı. Yaralanan vatandaşlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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