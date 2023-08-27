İYİ Parti'den istifa eden Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, "Milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmışlar. Akşener ve ekibi para kazanmak için parti kurmuşlar" dedi. İYİ Parti Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 eski il ve ilçe yöneticisi, partiden istifa ettiklerini açıkladı. Savaş, "İYİ Parti Genel Merkezinde yer alan bir üst yönetici grubu, Genel Başkanın bilgisi dahilinde birçok ilde İYİ Parti milletvekilliği sıralarını satmıştır. Bundan şüphemiz yoktur" dedi