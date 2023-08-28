İzmirli sanatçı bıçaklı yaralamadan tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında zaman zaman sahne alan 43 yaşındaki sanatçı Günce Yorgancılar, iddiaya göre çalıştığı mekanı ve kendisini tehdit ettiği ileri sürülen Aziz Uğur Öztaş isimli kişiyi yolda bıçakladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çantasından taşıdığı bıçağı, Öztaş'ın kalbine saplayan sanatçı daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Öztaş'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis tarafından kısa sürede gözaltına alınan Yorgancılar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Sanatçı Günce Yorgancılar'ın çalıştığı işletmenin sahiplerinin ise, avukatları aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ettikleri öğrenildi.