Alacağını istedi canından oldu

Uşak'ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada, arkadaşına verdiği parayı geri istediği için Efrahim Bakan (38) canından oldu. Arkadaşını para yüzünden av tüfeğiyle öldüren M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 27 Ağustos'ta Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. ile aralarında para nedeniyle husumet bulunan Efrahim Bakan yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada arabasından av tüfeğini alan M.Y, Efrahim Bakan'ı ateş ederek kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahalelerini yaparak Efrahim Bakan'ı hastaneye kaldırdı. Fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.Y. ise cezaevine gönderildi.