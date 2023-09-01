16 yaşındaki Süpermen

Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Bekir Ok (16) staj yaptığı lokantada çorba içen bir müşterin soluk borusuna yemek kaçtığını fark etti. Müşterinin zor nefes aldığını gören Ok, yanına giderek önce sırtına vurdu.

Müdahalenin yetersiz olduğunu karar veren Ok, sosyal medyadaki videodan öğrendiği Heimlich manevrasıyla müşterinin nefes borusunun açılmasını sağladı.

İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM

70 yaşındaki Ramazan Şener'in hayatını kurtaran genç Bekir Uşak'ta 'Kahraman' ilan edildi. Sosyal medyadan tebriklerin yağdığını söyleyen genç aşçı "Bir insanın hayatını kurtarmış olmak tarif edilemez bir duygu. Beni tanıyan tanımayan birçok insan sosyal medyadan tebrik mesajları yolluyor. Hayatını kurtardığım Ramazan amcanın kızı da sosyal medya üzerinden bana mesaj yolladı. Çok duygulandım. Ben insanlık görevimi yaptım, kahramanlık değil. Ama yine de kahraman ilan edilmek beni çok gururlandırdı" şeklinde konuştu.

İLK KAHRAMANLIĞI DEĞİL

Geçen yıl küçük bir çocuğu otomobilin altında kalmaktan kurtardığını da dile getiren kahraman Bekir, "Geçen yıl okula giderken küçük bir çocuk kaldırımda bisiklet biniyordu. Aniden yola fırladı. Karşıdan gelen arabanın altında kalacaktı. Koşarak son anda çocuğu bisiklet ile kaldırıma attım. Yani benim bu ilk hayat kurtarmam değil" diye konuştu.