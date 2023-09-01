Otobüs TIR’a arkadan çarptı: 1’i ağır 15 yaralı

UŞAK'IN Banaz ilçesi Dumlupınar Kavşağı yakınlarında yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Uşak'tan Afyonkarahisar istikametine ilerleyen S.Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü, Dumlupınar rampasında A.S. kontrolündeki salça yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi, polis, jandarma ve itfaiye yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü S.Ç. ve hostes Y.E.K. (19) ile 11 yolcu ambulansla Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılırken, 2 yolcunun da 112 Sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi yapıldı. Hostes Y.E.K.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.