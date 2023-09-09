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Haberler Uşak Uşak'ta bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta bir otomobil, akıllara durgunluk veren bir kaza yaptı. Düz yolda bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Annesi ölen sürücünün babasının durumu da ağır.

AA
Uşak’ta bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen Soner Karabacak (36) yönetimindeki 45 ABT 858 plakalı otomobil, Alibodurlar Mahallesi yakınlarında bariyere çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Soner Karabacak ile otomobilde bulunan kızı Elif Karabacak (10) ve babası Mehmet Karabacak (78) yaralandı. Sürücünün annesi Ayşe Karabacak (68) ise yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Karabacak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Ayşe Karabacak'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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