Uşakta’taki çatışmada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak'ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği henüz tespit edilemeyen gençler silahlarına sarıldı. Karşılıklı birbirlerine ateş eden guruptan K.Ç. (25) ve S.E. (27) silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından yaralanan K.Ç. ve S.E. hastaneye kaldırıldı. Öte yandan K.Ç'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışmaları başlattı.