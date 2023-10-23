İki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı.Kaza, Uşak-Gediz yolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nden fabrikada işçileri Kütahya'nın Gediz ilçesine götüren, A.A. (49) idaresindeki 43 EZ 551 midibüsle ile H.A. (56) kontrolündeki 43 AET 545 minibüs sollama sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yola savrulurken, minibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

VALİ ZİYARET ETTİ

Midibüsün sürücüsü ve 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün hastaneye giderek Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı. Ergün, "Gece 12'de vardiya değişimde işçilerimizi taşıyan iki işçi servisi, Uşak-Gediz Karayolu üzerinde birbirlerini sollaması sonucu yolun iki tarafına devrilmişler. Kazada 28 kişi yaralandı. Yaralılarda hayati tehlike bulunmamakta" dedi.