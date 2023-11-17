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Uşak Valiliği uyardı! Yağışlı ve soğuk hava bekleniyor

Yarın ülke genelinde yağışlı ve soğuk bir hava bekleniyor. Uşak'ta da etkisini göstermesi beklenen sağanak yağışlar öncesi Uşak Valiliği'nden uyarı yapıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatli olması ve olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaları uygun olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İHA
Uşak Valiliği uyardı! Yağışlı ve soğuk hava bekleniyor

Uşak Valiliği hafta sonu etkisini göstermesi beklenen yağışlı ve soğuk hava konusunda vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi "Bölgemizin, 18.11.2023 Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Cumartesi öğle saatlerinde başlayacak ve yer yer etkili olacak yağışların (Yağış Miktarı : 21-50kg/m2), Pazar sabah saatlerinden itibaren nispeten etkisini azaltarak Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi tahmin edilmektedir. Yağışların; Cumartesi akşam saatlerine kadar yağmur şeklinde olmak üzere yer yer etkili olması, gece saatlerinde ise yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir. Rüzgârların Cumartesi öğle saatlerinden gece saatlerine kadar güneyli yönlerden, gece saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar ise kuzeyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazar gününden itibaren sıcaklılarda 10 dereceye varan soğumalar beklenmektedir. Bu doğrultuda pazar ve pazartesi günleri sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı Salı gününden itibaren ise ısınarak mevsim normallerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda belirtilen meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın dikkatli olması ve olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaları uygun olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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