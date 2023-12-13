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Haberler Uşak Uşak'ta faciadan dönüldü! Seyir halinde alevlere teslim oldu

Uşak'ta faciadan dönüldü! Seyir halinde alevlere teslim oldu

Uşak'ta seyir halindeki karton yüklü tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sararken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

AA

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen S.D. yönetimindeki 34 US 1079 plakalı karton yüklü tırda, Yenişehir rampalarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak’ta faciadan dönüldü! Seyir halinde alevlere teslim oldu

Kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sardı. İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta faciadan dönüldü! Seyir halinde alevlere teslim oldu

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

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