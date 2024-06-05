Araçlar hurdaya döndü 2’si ağır 6 kişi yaralı

UŞAK Eşme-Uşak karayolu Elvanlar Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.G. (27) idaresindeki otomobil, karayoluna çıkış yapan F.B. (30) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, sürücüler F.B., M.A.G. ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan 4 kişi Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi ilk tedavilerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.