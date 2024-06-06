  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonla otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
Kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Uşak-Eşme karayolu üzeri Bölme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (56) yönetimindeki 34 UY 6313 plakalı kamyon ile aynı istikamette ilerleyen H.A. (40) idaresindeki 03 SG 475 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerek ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Ezgi Çetin, H.Y. (36), Ö.K. (43) ve G.Y. (54) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ezgi Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Ezgi Çetin'in Eşme Adliyesi'nde görevli zabıt katibi personeli olarak çalıştığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA