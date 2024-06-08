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Haberler Uşak Sağanak yağış Uşak'ta hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Sağanak yağış Uşak'ta hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Son dakika haberleri...Uşak'ta kent merkezinde etkisi olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollar adeta göle dönerken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

AA
Sağanak yağış Uşak’ta hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Uşak'ta k ent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.
Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan Uşak-İzmir kara yolunun otogar kavşağı yakınındaki bölümünde yaklaşık yarım saat trafik akışı sağlanamadı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, suyun tahliyesinin ardından trafiğe açıldı.

Sağanak yağış Uşak’ta hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Otogar kavşağı yakınlarında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Sürücüler, polislerin de yardımıyla araçlarını su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Uşak Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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