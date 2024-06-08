Sağanak yağış Uşak’ta hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Otogar kavşağı yakınlarında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Sürücüler, polislerin de yardımıyla araçlarını su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Uşak Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.