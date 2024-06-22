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Haberler Uşak Motor kazası can aldı

Motor kazası can aldı

RAMAZAN AYDEMİR
Motor kazası can aldı
UŞAK-İZMİR karayolunda ilerleyen Ali Koraş (20) yönetimindeki motosiklet, Yenişehir köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden H.Y. (60) idaresindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Koraş'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise karakola götürüldü.
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