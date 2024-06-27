Husumetliler arasında silahlı çatışma: 1 ölü

UŞAK'TA çıkan silahlı çatışmada Emrah Bozbey hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. E.E. ve G.S. beyaz bir otomobille seyir halinde olduğu sırada Elmalı Sokak ve 1. Gül Sokak kesişiminde eskiden husumetli oldukları Emrah Bozbey, B.D. ve H.B ile karşılaştı. Karşılaşma sonucu, E.E. tüfekle Emrah Bozbey'e ateş ederken Bozbey ise tabancayla otomobile ateş ettiği sırada E.E.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Emrah Bozbey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya karışan B.D. ve H.B. gözaltına alınırken, firar eden G.S. için de yakalama çalışması başlatıldı.