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Haberler Uşak Uşak'ta refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Uşak'ta refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Hatay-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Uşak'ta kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otobüste 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA
Uşak’ta refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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