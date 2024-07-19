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Haberler Uşak Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Uşak’ta tarlada başlayan kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA
Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Erice köyü yakınlarındaki tarlada yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz bölgede incelemede bulundu.

Vali Ergün burada, yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı ve yangının tarladan başlayıp ormanlık alana sıçradığını belirtti. Öte yandan yangın kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.

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