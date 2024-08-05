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Haberler Uşak

TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki yolcu öldü

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI
TIR’ın dorsesine çarpan otomobildeki yolcu öldü

Kaza, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.K. (29) yönetimindeki 64 ABP 665 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde park halinde olan 64 ACL 451 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökhan Yeter'in (40) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Yeter'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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