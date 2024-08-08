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Haberler Uşak

Apartmanın bodrum katında çalışan işçiler karbonmonoksit gazından zehirlendi

Uşak'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında beton düzleme makinesiyle çalışan 4 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşçilerden birinin bayılması üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri midesi bulanan ve başı dönen işçiler çevredeki hastanelere kaldırdı.

İHA
Apartmanın bodrum katında çalışan işçiler karbonmonoksit gazından zehirlendi

Uşak'ta merkeze bağlı Kuyucak Mahallesi 1. Ilgaz Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katında beton düzleme makinesiyle çalışan İ.Ç., H.Ç., Y.Ç., ve Y.Ç. bodrum katında çalışırken, Y.Ç. bir anda bayıldı. Y.Ç.'nin bayıldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aranması üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve Polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Y.Ç, İ.Ç., H.Ç. ve Y.Ç. mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri binada ve çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekiplerince yapılan ölçümde işçilerin içeride çalıştırılan 3 tane beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Öte yandan, ekiplerce inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan işçilerin durumu iyi olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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