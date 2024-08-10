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Haberler Uşak

Uşak’ta pencereden düşen minik Asya hayatını kaybetti

Uşak’ta Pırlanta Sokak’ta meydana gelen acı olayda, 3 yaşındaki Asya Uludağ pencereden düşerek ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Uşak’ta pencereden düşen minik Asya hayatını kaybetti

Uşak'ta 4 katlı binanın en üst katından pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Pırlanta Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında oturan Asya Uludağ (3) pencereden aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince küçük çocuk, ağır yaralı olarak kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Asya Uludağ'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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