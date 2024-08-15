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Haberler Uşak

Motosikletli sürücü tırın altında kalarak can verdi

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile aynı istikamette giden tır çarpıştı. Kaza sonrası tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA
Motosikletli sürücü tırın altında kalarak can verdi

Uşak'ta Dengiz Bulvarı'ndan Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yapan E.A. idaresindeki 33 ATC 853 plakalı tır, aynı istikametten merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 35 AY 5330 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsünün tırın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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