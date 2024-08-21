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Haberler Uşak

İnşaat işçisi elektrik akımına kapıldı! Durumu kritik

Uşak’ta meydana gelen feci olayda, bir inşaatta çalışan 46 yaşındaki işçi, beton atarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İHA
İnşaat işçisi elektrik akımına kapıldı! Durumu kritik

Uşak'ta Fatih Mahallesi 2. Akarca Sokak üzerinde bir inşaatın temeline beton döken mikserinin pompası elektrik tellerine temas etti. Bu sırada pompayı tutan inşaat işçisi Y.Y. (46) elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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