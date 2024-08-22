Uşak’ta ekmeğe gizli zam

Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası'nın kararı ile Uşak'ta uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti. Yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe 'gizli zam' uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek zaten gramajların düşük olduğu ve daha da düşürüldüğünde günde 2-3 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Öte yandan Uşak'ta Şubat ayında Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapılarak 230 gramı 8 TL'den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL olmuştu.