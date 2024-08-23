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Haberler Uşak

Uşak’ta yabancı uyruklu iki grup arasında kavgada kan döküldü: 5 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde dün yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. 5 kişinin yaralandığı kavgada 6 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişi de firar etti.

İHA
Uşak’ta yabancı uyruklu iki grup arasında kavgada kan döküldü: 5 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Şehitalibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayda M.S. (22), H.S. (32), A.S. (30), Y.S. (20) ve E.T. (22) bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılar Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.S, A.S. ve E.T. buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, firar eden 2 kişi içinde polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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