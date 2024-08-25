Kuzenler ölüme birlikte gitti

İsalar köyünden Aydınlı köyüne giden 45 KA 0477 plakalı motosiklet aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletteki Ali Erkorkmaz ve kuzeni Ensar Erkorkmaz yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ali Erkorkmaz Eşme Devlet Hastanesi'ne, Ensar Erkorkmaz ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali ve Ensar Erkorkmaz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

UŞAK'A TATİL İÇİN GELMİŞTİ

Kazada yaşamını yitiren Ensar Erkokmaz'ın Almanya'nın Heilbronn şehrinde ikamet eden ailesiyle birlikte tatil için memleketleri Uşak'a geldikleri öğrenildi. Ali Erkorkmaz'ın ise Eşme Şehit Mustafa Eğerci Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.