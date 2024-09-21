Uşak’ta Roma döneminden kalma başsız kadın heykeli bulundu

Blaundos Antik Kenti'nde 1 Temmuz 2024'te başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında özel bir keşif yapıldı. Ceres (Demeter) Tapınağı'nın batı kısmında kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Baş kısmı eksik olan Roma Erken İmparatorluk Dönemine ait heykel, o dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan eşsiz bir örnek olarak değerlendirildi.

MÜZEDE ZİYARETE AÇILACAK

Tapınakları, kamu yapıları ve nekropol alanları ile bölgenin arkeolojik mirasında önemli bir yere sahip Blaundos'ta bulunan eser, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alındı. Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında ipuçları veren heykelin restorasyonunda titiz bir çalışma yürütüleceği ve kısa sürede müzede ziyarete açılacağı belirtildi.